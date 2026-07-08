In Bulgaria, una vasta esercitazione militare coinvolge forze NATO e americane, con un comando italiano. Le strade sterrate sono ricoperte di polvere, e si sentono boati di mortai e raffiche di fuochi d’artificio. Il fumo avvolge il campo, creando un’atmosfera di attività intensa e coordinata tra le truppe alleate. La manovra si svolge in un’area aperta, con veicoli militari e personale impegnati in esercitazioni tattiche.

MOKREN (BULGARIA) DAL NOSTRO INVIATO - Strade sterrate. Polvere dappertutto, di quella che ti entra nelle narici. E poi mortai. Boati a raffica. Tanto fumo. Cingolati in movimento. Droni che planano. Esattamente nelle stesse ore in cui ad Ankara, nel cuore dell’Anatolia, il presidente Usa Donald Trump ribadisce agli alleati della Nato l’accusa di non fare abbastanza per finanziare le spese destinate alla difesa dell’Alleanza atlantica, a circa 800 km di distanza dalla capitale turca, in località Mokren, in un poligono bulgaro gestito dagli americani, nell’entroterra della Bulgaria sud-orientale, va in scena una maxi esercitazione multinazionale, condotta sotto l’ombrello della Nato dal Multinational Battle Group Bulgaria a guida italiana. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - In Bulgaria alleati Nato e americani insieme gomito a gomito nella maxi esercitazione a comando italiano

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