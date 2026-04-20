È iniziata l’esercitazione Nato African Lion 2026, che coinvolge oltre 7.000 militari provenienti da 30 Paesi, tra cui l’Italia. L’operazione si svolge in Africa e prevede attività di addestramento e collaborazione tra le forze armate partecipanti. Gli Stati Uniti sono tra i paesi coinvolti, nonostante siano impegnati anche in questioni legate al Medio Oriente e alla situazione in Iran.

Gli Stati Uniti saranno pure distratti dal Medio Oriente e dall’evoluzione del conflitto in Iran - con buona pace dei consiglieri delle ultime amministrazioni, senza distinzione di partito, che hanno cercato di convincere il commander in chief di turno della necessità di un riassetto strategico verso l’Indo-Pacifico -, ma il Pentagono non dimentica altre delicate aree geopolitiche, a partire dall’Africa, dove Russia e, soprattutto, Cina si muovono già con una certa disinvoltura. Un esempio dell’attenzione dimostrata dal dipartimento della Guerra nei confronti della regione in questione è rappresentato dall’esercitazione militare cominciata in Tunisia il 13 aprile scorso, organizzata, appunto, in collaborazione con il Comando Africa degli Stati Uniti, e che proseguirà a breve in altri Paesi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Oltre 7mila militari di 30 Paesi tra cui l'Italia: scatta l'esercitazione Nato African Lion 2026

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