I BTS hanno tenuto un concerto al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, la prima delle due date previste nella capitale inglese. La band coreana si è esibita davanti a un pubblico presente nello stadio. La seconda data è programmata per i prossimi giorni.

Grande show dei BTS al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. La boy band coreana si è esibita nella prima delle due date previste nella capitale inglese. A seguire ci saranno gli appuntamenti di Monaco di Baviera e Parigi, che fanno parte del tour mondiale “ARIRANG”, che prende il nome dal loro ultimo album. Successivamente torneranno nelle Americhe, in Oceania e Asia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I BTS in concerto a Londra: il maxi show dei re del K-POP

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Hooligans ready for the bts concert in London

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