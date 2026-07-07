I BTS in concerto a Londra | il maxi show dei re del K-POP

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I BTS hanno tenuto un concerto al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, la prima delle due date previste nella capitale inglese. La band coreana si è esibita davanti a un pubblico presente nello stadio. La seconda data è programmata per i prossimi giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grande show dei BTS al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. La boy band coreana si è esibita nella prima delle due date previste nella capitale inglese. A seguire ci saranno gli appuntamenti di Monaco di Baviera e Parigi, che fanno parte del tour mondiale “ARIRANG”, che prende il nome dal loro ultimo album. Successivamente torneranno nelle Americhe, in Oceania e Asia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

i bts in concerto a londra il maxi show dei re del k pop
© Lapresse.it - I BTS in concerto a Londra: il maxi show dei re del K-POP
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Hooligans ready for the bts concert in London

Video Hooligans ready for the bts concert in London

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: BTS in Messico, per le star del K-pop 50mila fan sotto il balcone del Palazzo Nazionale

I BTS, Madonna e Shakira protagonisti dell’halftime show della finale dei mondialiDurante la finale dei prossimi Mondiali di calcio, lo spettacolo di metà partita vedrà protagonisti artisti di fama internazionale.

Si parla di: I BTS portano a Londra il loro progetto globale The City.; Questi sono i migliori concerti in programma a Londra a luglio e per il resto del 2026: ecco tutti i dettagli su artisti, concerti, date e biglietti che devi sapere.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web