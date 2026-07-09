Bruzzone | Un genitore deve crescere una persona capace di stare nel mondo senza pretendere di devastarlo ogni volta che qualcosa non va come vuole

Roberta Bruzzone interviene sui social affrontando la profonda crisi del ruolo genitoriale. La riflessione si concentra sulla tendenza ad assecondare ogni capriccio dei giovani pur di evitare il conflitto e sottrarsi alla fatica di imporre dei divieti. A chi pensa di fare il bene dei ragazzi proteggendoli da qualsiasi frustrazione, la criminologa risponde: “Un figlio senza limiti non diventa libero. Diventa ostaggio dei propri impulsi”. Secondo l’autrice, il cuore del problema odierno non risiede esclusivamente nella fragilità delle nuove generazioni. Il post punta il dito contro quelle figure di riferimento che scelgono di svestire i panni degli educatori per indossare quelli degli amici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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