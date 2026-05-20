Paolo Crepet | Le virtù non dipendono dall’età Ogni volta che educhiamo alla violenza andiamo verso un mondo senza futuro

In un'intervista pubblicata di recente, uno psichiatra e sociologo ha affrontato il tema delle virtù e dell’educazione, sottolineando che queste qualità non sono legate all’età. Ha anche commentato il ruolo dell’educazione alla violenza, affermando che tale approccio può contribuire a un futuro incerto per la società. La conversazione si è concentrata sulle sfide generate dal progresso tecnologico e sulle influenze delle dinamiche generazionali, offrendo uno sguardo sulle questioni che coinvolgono adulti e giovani.

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