Un medico e nuotatore olimpico ha dichiarato che la scuola non dovrebbe discriminare, ma che gli atleti devono prepararsi per gli esami e non pretendere di superarli senza studio. La questione ha riacceso il dibattito sulla compatibilità tra attività sportive di alto livello e impegni scolastici, soprattutto dopo il caso di una ginnasta coinvolta in discussioni sulla sua presenza in aula e le prestazioni accademiche.

Proprio la sua reazione è la cosa di questa vicenda che più di tutte sottolinea Matteo Restivo, ex nuotatore della nazionale, due Olimpiadi all'attivo, medico e, insieme all'ex compagno di squadra Lorenzo Zazzeri, creatore di Sportiva-Mente, podcast che affronta il tema della convivenza dell'istruzione e dello sport. «La sua reazione è la testimonianza di come lo sport insegni dei valori e a rapportarsi al fallimento, accettare che ci sono delle cose che non sono completamente sotto il nostro diretto controllo, che possono far male, che possono non andare come previsto. Lei ha detto: “L'anno prossimo finisco e mi iscrivo anche all'università”. A me alle scuole medie... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Matteo Restivo, medico e nuotatore olimpico: «La scuola non deve discriminare, ma non bisogna pretendere che gli atleti superino gli esami senza prepararsi»

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