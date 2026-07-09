Un uomo è stato ferito con un coltello tra i locali di Chiaia. Dopo l’aggressione, i coinvolti hanno chiesto scusa e hanno chiesto il perdono dell’uomo ferito. Il più giovane del gruppo, che ha colpito per primo, si è rivolto a lui in prima persona, assumendosi la responsabilità dell’attacco. Gli altri componenti del gruppo hanno seguito l’esempio, chiedendo scusa uno dopo l’altro.

Hanno chiesto scusa, hanno invocato il suo perdono. Uno per uno, a partire dal più giovane, che è poi quello che ha sferrato la prima coltellata ponendosi a capo di una sorta di raid organizzato. Tribunale per i minorenni, giudice Clara Paglionico, a chiedere scusa sono i responsabili dell’agguato a colpi di coltellate, schiaffi e pugni nei confronti del calciatore Bruno Petrone. Un raid a freddo, senza un motivo scatenante. Ricordate? Un episodio di violenza da branco avvenuta tra il 26 e il 27 dicembre in via Sirignano, che oggi è finito al centro di un’udienza in cui si ipotizza l’accusa di tentato omicidio. Era presente in aula la vittima. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Bruno Petrone pugnalato tra i baretti a Chiaia, il branco chiede scusa: «Vorremmo il tuo perdono»

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Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, il video choc dellassalto: «In cinque contro uno»

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