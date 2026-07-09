Bruno Petrone pugnalato ai baretti di Chiaia il branco chiede scusa | abbraccio in aula

Da ilmattino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani hanno pugnalato un ragazzo ai baretti di Chiaia e sono stati condannati a chiedere scusa. Dopo tredici secondi di violenza, il giudice ha suggerito un gesto di perdono. In aula, i due hanno chiesto scusa e si sono abbracciati con la vittima. La scena si è svolta sotto gli occhi dei presenti, con i tre che si sono stretti in un abbraccio.

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Hanno chiesto scusa per quei tredici secondi da “Arancia Meccanica”. È servito l’input di un giudice, ma alla fine hanno invocato il perdono di un ragazzo come loro. Diciotto anni appena, nel cassetto il sogno di diventare un calciatore professionista e una vita che, nella notte a cavallo tra il 26 e il 27 dicembre scorsi, ha rischiato di essere brutalmente spezzata da due coltellate. Bruno Petrone, però, non ha serbato rancore. Avvolto in un silenzio composto ha ascoltato le parole dei suoi aggressori e ha teso loro la mano. L’udienza preliminare chiamata a fare da spartiacque all’iter processuale che dovrà fare luce sulla spedizione... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Bruno Petrone pugnalato tra i baretti a Chiaia, il branco chiede scusa: «Vorremmo il tuo perdono»

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