Pronto l’esecutivo a Porto Cesareo il sindaco Schito annuncia la giunta via web
Il nuovo sindaco di Porto Cesareo ha firmato nel pomeriggio il decreto di nomina dei quattro assessori. Dopo le consultazioni elettorali di maggio e la proclamazione degli eletti, l’esecutivo è stato ufficializzato. La giunta è stata comunicata tramite web.
PORTO CESAREO – Pronta la squadra del neo sindaco di Porto Cesareo, Francesco Schito, che dopo le consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale del 24 e 25 maggio scorsi, e la proclamazione degli eletti, ha firmato nel primo pomeriggio il decreto di nomina dei quattro assessori. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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