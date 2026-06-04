Pronto l’esecutivo a Porto Cesareo il sindaco Schito annuncia la giunta via web

Da lecceprima.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo sindaco di Porto Cesareo ha firmato nel pomeriggio il decreto di nomina dei quattro assessori. Dopo le consultazioni elettorali di maggio e la proclamazione degli eletti, l’esecutivo è stato ufficializzato. La giunta è stata comunicata tramite web.

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PORTO CESAREO – Pronta la squadra del neo sindaco di Porto Cesareo, Francesco Schito, che dopo le consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale del 24 e 25 maggio scorsi, e la proclamazione degli eletti, ha firmato nel primo pomeriggio il decreto di nomina dei quattro assessori. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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