Via libera al dragaggio del porto canale | fondali più sicuri per la navigazione c' è il progetto esecutivo

La giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per il dragaggio dell'imboccatura del porto canale. L'intervento mira a ripristinare le condizioni di navigazione nelle acque portuali e riguarda uno degli snodi più critici dell'infrastruttura. È prevista l’attuazione del progetto, che porterà a un miglioramento dei fondali e a una maggiore sicurezza per le imbarcazioni che transitano in quella zona.

La giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per il dragaggio dell'imboccatura del porto canale, un intervento atteso e necessario per ripristinare condizioni di navigazione sicure in uno dei punti più delicati dell'infrastruttura portuale cittadina. L'operazione, interamente.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Porto-canale, scatta il dragaggio: fondali più sicuri per pesca e diporto Porto canale di Riccione: lavori di dragaggio in corso per la sicurezza della navigazioneI lavori di dragaggio dell’imboccatura del porto canale di Riccione sono in corso e dureranno fino all’inizio della stagione balneare. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pesaro, porto, si corre ai ripari. Al via il mini dragaggio: L’obiettivo è 4 metri; Porto canale e darsena, è l’ora del dragaggio. Partono i lavori per abbassare il fondale; Pescara: tavolo tecnico sul dragaggio del fiume, via alla fase operativa; Porto di Pescara, tavolo in Prefettura sul dragaggio del fiume. Sicurezza del porto canale di Rimini, via libera agli interventi per 100.000 euroLa Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per il dragaggio dell'imboccatura del porto canale, un intervento atteso e necessario per ripristinare condizioni di navigazione sicure ... altarimini.it Siracusa, ex Spero. Arriva il decreto di compatibilità ambientale: via libera al progetto dell’approdo turisticoIl provvedimento segna un avanzamento importante per uno dei progetti più rilevanti e discussi relativi al waterfront siracusano ... siracusanews.it Via libera della giunta, su proposta dell'assessorato all’Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da 1 milione e 519 mila euro con @GruppoCDP, destinato al completamento di 21 interventi di edilizia scolastica. Leggi regione.sici x.com Fondi Ue, 270 milioni per "Siru e Isole Minori": via libera della giunta #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook