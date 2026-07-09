Brescia muovevano crediti fiscali inesistenti per un valore di 4 milioni di euro | nei guai un commercialista e un imprenditore

Un commercialista e un imprenditore sono indagati per aver movimentato crediti fiscali inesistenti per oltre 4 milioni di euro. I crediti venivano ceduti a società ignare, tra cui una squadra di calcio locale. L’indagine ha accertato che i crediti erano falsi e venivano trasferiti senza valore reale. La procura ha sequestrato documenti e accertato le operazioni sospette. La vicenda coinvolge vari soggetti e si concentra sulle transazioni finanziarie illecite legate a crediti fiscali fittizi.

Brescia, 9 luglio 2026 – Muovevano crediti fiscali inesistenti per un valore che supera i 4 milioni di euro e li cedevano a venduto a società ignare, tra cui spicca il Brescia Calcio S.p.A, per permettere loro di abbattere le tasse. A finire nei guai sono stati un noto commercialista e un imprenditore bresciani, da tempo nel mirino delle Fiamme gialle di Brescia. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia hanno eseguito un’ordinanza che applica il divieto temporaneo di esercitare attività professionali e imprenditoriali per dodici mesi nei confronti dei due professionisti. Il provvedimento, emesso dal Tribunale del Riesame di Brescia, è diventato definitivo dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dagli indagati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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