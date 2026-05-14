Piemonte A2A investe 60 milioni | boom di risorse per il territorio

A partire da quest'anno, una società energetica ha annunciato un investimento di 60 milioni di euro destinato a 52 comuni nella provincia di Cuneo. I fondi saranno utilizzati per migliorare il servizio di igiene urbana e installare nuovi impianti tecnologici tra le aree di Cuneo e Cavaglià. Questa mossa prevede cambiamenti nelle modalità di raccolta dei rifiuti e l’implementazione di tecnologie avanzate per la gestione dei rifiuti urbani.

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? Punti chiave Come cambierà il servizio di igiene urbana nei 52 comuni cuneesi?. Quali nuovi impianti tecnologici verranno attivati tra Cuneo e Cavaglià?. Quanto valore economico genererà concretamente il nuovo modello di economia circolare?. Chi beneficerà dei programmi di educazione ambientale previsti per studenti e docenti?.? In Breve Valore economico distribuito in Piemonte pari a 170 milioni di euro nel 2025.. Aprica gestirà igiene urbana in 52 comuni cuneesi dal 1 marzo 2026.. Impianto Bess operativo a Chivasso con 113 mila tonnellate di CO2 risparmiate.. 7.000 docenti e studenti coinvolti in programmi di educazione ambientale regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte, A2A investe 60 milioni: boom di risorse per il territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A2A: Piemonte, nel 2025 investiti in infrastrutture 60 mln, piu’ che raddoppiati rispetto a 2024(Adnkronos) – 170 mln il valore economico distribuito sul territorio Sessanta milioni gli investimenti in infrastrutture, quasi raddoppiati rispetto... A2A: Aem Cremona incassa 2,77 milioni, un tesoro per il territorio? Cosa sapere Aem Cremona incasserà 2,77 milioni di euro di dividendi A2A il 20 maggio. A2A: Piemonte, nel 2025 investiti in infrastrutture 60 mln, piu’ che raddoppiati rispetto a 2024(Adnkronos) – 170 mln il valore economico distribuito sul territorio Sessanta milioni gli investimenti in infrastrutture, quasi raddoppiati rispetto al 2024 (32 milioni) e più che triplicati rispetto ... pianetagenoa1893.net A2A, 60 milioni investiti per infrastrutture e impianti in Piemonte nel 2025Sessanta milioni di euro in investimenti per le infrastrutture e gli impianti nella regione, più che triplicati rispetto al 2023; 170 milioni di euro il valore economico distribuito sul territorio: so ... ansa.it