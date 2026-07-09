Il prezzo del petrolio si avvicina agli 80 dollari al barile, riaccendendo le preoccupazioni sull’inflazione. Le tensioni nel Golfo hanno contribuito a questa risalita dei costi energetici. La Federal Reserve si trova divisa tra le esigenze di contenere l’inflazione e le ripercussioni sui mercati finanziari. I mercati sono in fermento tra le preoccupazioni per l’aumento dei prezzi dell’energia e le possibili strategie di politica monetaria.

Il petrolio torna al centro della scena finanziaria e riapre il dossier inflazione. Dopo le nuove tensioni nel Golfo e il ritorno dell’attenzione sullo Stretto di Hormuz, il Brent si è riportato verso quota 80 dollari al barile, cancellando in pochi giorni la lettura più distensiva che si era formata dopo la mossa OPEC+ sull’aumento della produzione. Il movimento non riguarda soltanto il prezzo del greggio. Il mercato sta ricalcolando il premio al rischio sulle forniture energetiche, in una fase in cui la rotta di Hormuz resta uno dei passaggi più sensibili per petrolio e gas. Anche senza una chiusura effettiva dello Stretto, il semplice aumento dell’instabilità è sufficiente per spingere gli operatori a incorporare un rischio più elevato nelle quotazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Brent verso 80 dollari, Fed divisa: mercati tra energia e inflazione

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Kriterion Quant Morning Briefing | 20 Aprile 2026 | Escalation a Hormuz, S&P 500 e Mercati Risk-Off

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