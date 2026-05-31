Inflazione USA e PIL in frenata | Fed divisa tra rischi sui tassi e sfida dell’AI

Da quifinanza.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'inflazione negli Stati Uniti e il PIL hanno rallentato, secondo i dati recenti. La Federal Reserve si trova divisa tra i rischi di ulteriori aumenti dei tassi di interesse e le sfide legate all’intelligenza artificiale. Intanto, la vendita di titoli di Stato di alta qualità ha messo in discussione la percezione che questi strumenti possano proteggere i portafogli durante le flessioni del mercato azionario.

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La vendita massiccia di  titoli di Stato  sta mettendo alla prova una delle convinzioni più radicate dei mercati: che i Treasury e gli altri strumenti di debito di alta qualità possano  proteggere i portafogli quando le azioni scendono. Le obbligazioni a lunga scadenza  sono finite sotto pressione dall’inizio della  guerra con l’Iran, mentre gli investitori chiedono maggiori compensi per il rischio legato all’inflazione, alla forza dell’economia statunitense e all’atteso aumento dell’offerta di bond causato dalla spesa in deficit. Il rendimento del Treasury a 30 anni è salito ben oltre il 5% questo mese, prima di attirare nuovi acquirenti. La correlazione a 60 giorni tra S&P 500 e Treasury è ai massimi da oltre vent’anni, segnale che i bond tendono ad amplificare le oscillazioni dei mercati invece di ridurle. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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