Durante un concerto al Parco della Musica di Segrate, Boy George ha dichiarato di mostrare la sua vulnerabilità sul palco. Ha anche scherzato sul desiderio di diventare italiano, anche solo per pochi minuti. I Culture Club si sono esibiti in una serata dedicata alla musica degli anni ’80, un periodo a cui il cantante si riferisce come a un passato che continua a essere presente.

Il suo sogno? Diventare italiano. "Almeno per qualche minuto", scherza Boy George, in concerto coi suoi Culture Club questa sera al Parco della Musica di Segrate nel segno di un passato (anni ’80) che non passa. "La cosa divertente dell’Italia è che basta pronunci poche parole nella vostra lingua per trovarmi circondato di gente convinta che la parli correntemente. Ho cantato con Al Bano, con Massimo Ranieri, ultimamente con Senhit all’Eurovision, capisco abbastanza bene quello che mi viene detto, ma non sono fluente. L’italiano è un idioma straordinariamente musicale, ma complesso. E se c’è una cosa che mi mette in difficoltà è il dialetto napoletano: il più complicato che abbia mai sentito, sebbene ascoltarlo nelle canzoni sia sempre un’esperienza meravigliosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Boy George: "Sul palco mostro la mia vulnerabilità. E vinco"

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Dopo aver letto tutti e 3 i libri, la scrittura di George R. R. Martin è su un altro livello, le sue spiegazioni, non info/nomi che vengono lanciati tutti insieme, il ritmo. Quel tipo sa come scrivere e personalmente il suo stile è il mio preferito. reddit

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