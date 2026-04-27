Boy George e Senhit sono stati scelti come rappresentanti di San Marino all’Eurovision di Vienna, che si svolgerà dal 12 al 16 maggio. La loro partecipazione segna il ritorno del cantante britannico nel concorso musicale europeo, mentre la cantante locale porta con sé l’esperienza del team sanmarinese. La selezione è stata annunciata di recente, senza ulteriori dettagli sui brani o sul format di gara.

? Cosa sapere Boy George e Senhit rappresenteranno San Marino all'Eurovision di Vienna dal 12 al 16 maggio.. Il brano Superstar segna la nuova fase artistica e personale del cantante dei Culture Club.. Boy George, icona dei Culture Club, si prepara a salire sul palco di Vienna dal 12 al 16 maggio per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest insieme a Senhit con il brano intitolato Superstar. L’annuncio della partecipazione del cantante britannico ha scatenato una serie di riflessioni personali sulla sua evoluzione artistica e umana. George Alan O’Dowd ha rivelato come l’opportunità di esibirsi in questa prestigiosa competizione...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boy George all’Eurovision: la rinascita di una superstar

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