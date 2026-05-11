(askanews) – Il conto alla rovescia è terminato: è l’ora di Eurovision 2026! Senhit è pronta a salire sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna con Superstar, un brano pop che unisce l’energia del clubbing a una grande profondità emotiva, nato dalla collaborazione artistica con Boy George. Senhit e Boy George saranno tra i protagonisti più attesi della gara: l’appuntamento è fissato per martedì 12 maggio, durante la semifinale. Superstar è un brano che alterna atmosfere glamour a una forte tensione emotiva. Il suo cuore pulsante è un messaggio potente: trasformare le proprie fragilità in forza, uscire dall’ombra e rivendicare la propria unicità senza chiedere il permesso.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Senhit è pronta a salire sul palco Eurovision 2026 con Boy George

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