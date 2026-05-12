Stasera a Vienna si è tenuta la prima semifinale dell’Eurovision 2026. Tra gli artisti in gara, sono saliti sul palco la cantante di San Marino e il cantante britannico, entrambi protagonisti della serata. La manifestazione si svolge nella capitale austriaca, con numerosi Paesi partecipanti e un pubblico presente in sala. La serata si è conclusa con l’esibizione dei primi concorrenti qualificatisi per la finale.

San Marino, 12 maggio 2026 – Il conto alla rovescia è finito. Questa sera le luci della Wiener Stadthalle si accenderanno sulla prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026 e tra i protagonisti più attesi ci sarà anche Senhit, pronta a rappresentare San Marino davanti a milioni di telespettatori europei con Superstar, il singolo realizzato insieme all’icona mondiale Boy George. Per il Titano si tratta di uno degli appuntamenti mediatici più importanti dell’anno. L’attesa attorno alla performance è cresciuta giorno dopo giorno a Vienna, dove l’Eurovision è già entrato nel vivo tra prove, incontri con i fan e grandi eventi collaterali. https:www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eurovision 2026, oggi Senhit e Boy George ‘Superstar’ della prima semifinale

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Senhit feat. Boy George canta Superstar - San Marino Song Contest

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