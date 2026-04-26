Boy George ha recentemente raccontato di aver attraversato momenti difficili, inclusa un’esperienza in una nube chimica. Quando gli è stato chiesto di rappresentare San Marino all’Eurovision, ha esclamato: «Oh, ma è legale?». La sua dichiarazione arriva in un contesto in cui l’artista si prepara a tornare in pubblico con un atteggiamento diretto, accompagnato da un pizzico di autoironia e sincerità.

Un’icona degli anni Ottanta pronta a rimettersi in gioco con una dose massiccia di autoironia e sincerità. L’annuncio della partecipazione di Boy George al prossimo Eurovision Song Contest di Vienna (12-16 maggio) in rappresentanza della Repubblica di San Marino, in coppia con la cantante italo-eritrea Senhit, ha spiazzato tutti. Ma a sorprendere ancora di più è la schiettezza con cui l’artista 64enne ha deciso di raccontarsi in un’intervista al C orriere della Sera, scavando tra gli eccessi del suo passato per restituire l’immagine di un uomo pacificato, ma pur sempre fieramente eccentrico. Il brano che il duo porterà in gara si intitola “ Superstar “, un inno all’accettazione delle proprie fragilità e alla positività.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero odioso e sono stato in una nube chimica. Quando mi hanno chiesto di andare all’Eurovision per San Marino ho detto ‘Oh, ma è legale?'”: parla Boy George

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