A fine ottobre, al palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, si svolgerà un evento di boxe organizzato da Ferrara Boxe. La serata vedrà confronti tra atleti professionisti, tra cui una difesa del titolo italiano e una semifinale tricolore. La data precisa non è ancora stata comunicata. Sul ring saliranno anche i pugili di Roberto Croce, con incontri che promettono spettacolo e competizione di alto livello.

A fine ottobre il palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia ospiterà un altro grande evento targato Ferrara Boxe. Nella stessa serata (la data non è ancora ufficiale) saliranno infatti sul ring tutti gli atleti professionisti di Roberto Croce, con un titolo italiano e una semifinale tricolore che valgono da soli il prezzo del biglietto. I riflettori sono puntati innanzitutto su Dario Sapone, che proprio al palasport di Ferrara lo scorso aprile si è laureato campione italiano dei pesi supergallo superando ai punti Matteo Petriccioli. Il pugile originario di Marcianise difenderà la propria cintura contro Alex Ferramosca, atleta di grande esperienza nato curiosamente a Copparo ma residente da tanti anni in Toscana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Boxe, appuntamento a fine ottobre contro Ferramosca. Sapone al palasport per la difesa del titolo

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