Boxe Falcinelli vs Wall per il titolo IBF Europeo dei Superwelter | appuntamento il 6 giugno a Falkensee

Il 6 giugno si terrà a Falkensee un incontro di boxe tra l'italiano e il tedesco, valido per il titolo IBF Europeo dei Superwelter. La sfida si svolgerà alla Stadthalle e sarà composta da 10 riprese. L’evento è organizzato dalla KUC Boxing Promotion.

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L’italiano sfida il tedesco alla Stadthalle di Falkensee in un match di 10 riprese organizzato dalla KUC Boxing Promotion. Il 6 giugno la Stadthalle di Falkensee, in Germania, ospiterà uno degli appuntamenti più attesi del pugilato professionistico europeo di categoria. Sul ring della città alle porte di Berlino andrà in scena la sfida valida per il titolo IBF Europeo dei Superwelter tra Tom Wall e l’azzurro Damiano Falcinelli, in un incontro programmato sulla distanza delle 10 riprese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Boxe, Grandelli a Manchester per il titolo europeo: sfida a Davies nei piumaIl 31enne di Nichelino affronta il britannico già campione europeo e mondiale IBO davanti a oltre 20mila spettatori in una delle arene più grandi del... TAF 12, sabato grande notte di boxe all'Allianz: Paparo sfida Gomez per il titolo europeo Ebu SilverDue cinture in palio, tanto spettacolo: sabato 7 marzo all'Allianz Cloud di Milano va in scena TAF 12, l'evento di The Art of Fighting dedicato... Si parla di: IBF Continental Superwelter - il 6 giugno in Germania Falcinelli vs Wall; FASI INTERREGIONALI CAMPIONATI ITALIANI U17 M/F – MONTECATINI 8-10 Maggio pv – RISULTATI TERZA E ULTIMA GIORNATA. ?? IBF Continental Superwelter Paul Wall ?? vs Damiano Falcinelli ?? ? Stadthalle, Falkensee ??6/6/2026 Org. Agon Sports ?? Forza Damiano #Itaboxing #Boxe #Boxeo #Pugilato #Boxing x.com Boxe, il romano Forte conquista il titolo europeo. Successi di Faraoni, Falcinelli, Rossetti e DemollariE' stato il regalo di Natale per gli amanti della boxe della Capitale, un evento per celebrare la nobile arte e incoronare il romano Mauro Forte campione europeo dei pesi piuma. Ma dietro ad ogni ... ilmessaggero.it