Bonus bebè il caso Sardegna | più nascite ma meno lavoro per le madri

Da repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Sardegna, il bonus bebè ha portato a un aumento del 21% delle nascite, secondo il Rapporto Inps. Tuttavia, le donne hanno il 25% in meno di probabilità di trovare lavoro, mentre l’uso di nidi e lo smart working sono in crescita. I dati evidenziano un aumento delle nascite ma una diminuzione dell’occupazione femminile.

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Il contributo regionale aumenta la natalità del 21%, ma riduce del 25% la probabilità di occupazione delle donne. Bene invece nido e smart working. I dati del Rapporto Inps. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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