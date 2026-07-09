Bonus bebè il caso Sardegna | più nascite ma meno lavoro per le madri

Notizia in breve

In Sardegna, il bonus bebè ha portato a un aumento del 21% delle nascite, secondo il Rapporto Inps. Tuttavia, le donne hanno il 25% in meno di probabilità di trovare lavoro, mentre l’uso di nidi e lo smart working sono in crescita. I dati evidenziano un aumento delle nascite ma una diminuzione dell’occupazione femminile.