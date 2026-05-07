Madri sempre più equilibriste Aumentano le dimissioni dal lavoro
Negli ultimi mesi si registra una diminuzione delle madri che lasciano il lavoro, ma aumentano le difficoltà legate alla conciliazione tra famiglia e carriera. Le donne che decidono di dimettersi continuano a farlo, anche se in numero inferiore rispetto al passato, mentre le sfide quotidiane legate alla gestione dei figli e degli impegni professionali si fanno più complesse. La questione riguarda molte famiglie che cercano di trovare un equilibrio tra le esigenze di casa e quelle del lavoro.
Mamme sempre più equilibriste: sono sempre di meno ma gli ostacoli sono sempre di più. A mettere in luce le contraddizioni di "un Paese che da quasi mezzo secolo vive una crisi demografica strutturale e che, allo stesso tempo, continua a rendere la genitorialità un percorso complesso, diseguale e spesso penalizzante, soprattutto per le donne" è Save The Children che ogni anno (da 11 primavere) analizza la maternità in Italia individuando anche le regioni più o meno amiche delle mamme a seconda di diversi parametri. Complessivamente nella classifica dei territori “mother friendly” - elaborata in collaborazione con l’Istat - la Lombardia si colloca fuori dal podio, ma si conferma salda sul quinto gradino (ai primi posti ci sono Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta).🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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