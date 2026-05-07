Negli ultimi mesi si registra una diminuzione delle madri che lasciano il lavoro, ma aumentano le difficoltà legate alla conciliazione tra famiglia e carriera. Le donne che decidono di dimettersi continuano a farlo, anche se in numero inferiore rispetto al passato, mentre le sfide quotidiane legate alla gestione dei figli e degli impegni professionali si fanno più complesse. La questione riguarda molte famiglie che cercano di trovare un equilibrio tra le esigenze di casa e quelle del lavoro.

Mamme sempre più equilibriste: sono sempre di meno ma gli ostacoli sono sempre di più. A mettere in luce le contraddizioni di "un Paese che da quasi mezzo secolo vive una crisi demografica strutturale e che, allo stesso tempo, continua a rendere la genitorialità un percorso complesso, diseguale e spesso penalizzante, soprattutto per le donne" è Save The Children che ogni anno (da 11 primavere) analizza la maternità in Italia individuando anche le regioni più o meno amiche delle mamme a seconda di diversi parametri. Complessivamente nella classifica dei territori “mother friendly” - elaborata in collaborazione con l’Istat - la Lombardia si colloca fuori dal podio, ma si conferma salda sul quinto gradino (ai primi posti ci sono Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Madri sempre più "equilibriste". Aumentano le dimissioni dal lavoro

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