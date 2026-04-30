Caserta tra le province più giovani della Campania Ma ci sono meno nascite e popolazione in diminuzione

La provincia di Caserta si distingue come una delle più giovani della regione, ma negli ultimi anni registra comunque un calo delle nascite e una diminuzione della popolazione. I dati ufficiali indicano che il numero di residenti sta progressivamente diminuendo e che l’età media si sta alzando, seguendo una tendenza diffusa in molte aree italiane. La situazione riflette un cambiamento demografico che coinvolge anche questa zona.

La provincia di Caserta si conferma tra le più giovani della Campania, ma non sfugge alla tendenza generale: meno nascite, popolazione in calo e progressivo invecchiamento. È quanto emerge dai dati del censimento permanente 2024 diffusi dall’Istat, che fotografano una Regione in trasformazione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Manager under 30, Caserta tra le province più giovani d’Italia. Ma il futuro resta un’incognitaIn un’Italia imprenditoriale che invecchia sempre di più, la provincia di Caserta si ritaglia un ruolo particolare: quello di territorio dove i... Assicurazione per la moto, Caserta tra le province più care: prezzi sopra i 600 euro (e in aumento)Prezzi in aumento e assicurazioni sempre più care: anche la provincia di Caserta si conferma tra le aree più onerose della Campania per quanto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Manager under 30, Caserta tra le province più giovani d’Italia. Ma il futuro resta un’incognita; Competenze per il Made in Italy: cultura, creatività e sviluppo alla Soprintendenza Abap per le province di Caserta e Benevento; Arriva Campania Stories 2026 alla Reggia di Caserta; Taranto tra le province più povere d'Italia per reddito pro capite. Caro carburanti, autotrasporto in crisi: Caserta tra le poche province in controtendenzaSecondo la CGIA il settore rischia il collasso, ma nel casertano cresce il numero delle imprese: tra resistenza e nuove criticità ... casertanews.it Prevenzione e giovani, la Provincia di Caserta stringe un’alleanza con la LILTIl presidente Colombiano e la presidente Maffeo gettano le basi per un progetto educativo negli istituti superiori del territorio. casertaweb.com Caserta, al via la riqualificazione dell'ex Onmi di Viale Beneduce - facebook.com facebook