Dopo oltre 40 anni dalla pubblicazione di ‘Total Eclipse of the Heart’, Bonnie Tyler ha dichiarato che, nonostante un miliardo di stream su Spotify, il guadagno economico rimane limitato. La cantante ha spiegato che il successo sul piano globale non si è tradotto in una ricompensa finanziaria significativa. La sua affermazione evidenzia la discrepanza tra popolarità e compenso nel settore musicale digitale.

Più di 40 anni dopo aver pubblicato il suo brano più celebre, Bonnie Tyler afferma che un miliardo di stream su Spotify le hanno portato riconoscimento globale; tuttavia, si è tradotto in pochissimo denaro. per saperne di più. La cantante gallese candidata ai Grammy ha recentemente festeggiato il superamento del miliardo di stream su Spotify da parte di “ Total Eclipse of the Heart”. Ricevendo una targa commemorativa dalla piattaforma. Tuttavia, Tyler ha ammesso che la ricompensa economica è stata molto meno impressionante di quanto molti fan potrebbero aspettarsi. Parlando con i media all’inizio di quest’anno, la cantante ha dichiarato che il traguardo aveva appena influito sui suoi guadagni. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Bonnie Tyler non guadagnò molto da ‘Total Eclipse of the Heart’

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