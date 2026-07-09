La cantante Bonnie Tyler, nota per successi come “Total Eclipse of the Heart” e “Holding on for a Hero”, è morta a 75 anni in Portogallo. Era uscita dal coma a giugno dopo aver subito una perforazione intestinale.

La celebre cantante Bonnie Tyler, nota per canzoni di successo come “Total Eclipse of the Heart”, “Holding on for a Hero” e “It’s a Heartache”, è morta all’età di 75 anni in Portogallo. L’annuncio del decesso è arrivato con una nota pubblicata sul sito web della cantante: “La famiglia e il team di Bonnie sono affranti nell’annunciare che è improvvisamente scomparsa ieri sera in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Rilasceremo un ulteriore comunicato a breve, ma per ora chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore”. A giugno era uscita dal coma dopo una perforazione intestinale. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bonnie Tyler morta a 75 anni in Portogallo, era uscita dal coma a giugno dopo una perforazione intestinale

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La cantante Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo intervento d'urgenza

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