Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza | la cantante è ricoverata in Portogallo

La cantante Bonnie Tyler è attualmente in coma farmacologico dopo un intervento di emergenza per una perforazione intestinale. L’operazione è stata eseguita in Portogallo, dove si trova ricoverata. La sua condizione è stata comunicata dai medici, che hanno spiegato che l’artista si trova sotto terapia intensiva. La famiglia ha chiesto privacy in questa fase.

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Bonnie Tyler, celebre voce di "Total Eclipse of the Heart", è in coma farmacologico dopo un'operazione eseguita per risolvere una perforazione intestinale. Il portavoce: "Decisione presa dai medici per favorire la guarigione". A rischio il tour mondiale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bonnie Tyler, coma farmacologico dopo un intervento d’urgenzaFARO – Bonnie Tyler è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nei pressi di Faro, in Portogallo, dove ha subito un delicato intervento chirurgico... Bonnie Tyler è in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d’urgenzaI medici hanno indotto la cantante gallese Bonnie Tyler in coma farmacologico per favorire la sua guarigione, dopo un intervento chirurgico... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La cantante britannica Bonnie Tyler in coma indotto dopo operazione; Bonnie Tyler operata d’urgenza in Portogallo: come sta la cantante icona degli anni '80; Bonnie Tyler, coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza; Bonnie Tyler è in coma indotto in un ospedale dell'Algarve. Bonnie Tyler operata d'urgenza, ora è in coma indotto: ansia per la star di Total Eclipse of the HeartBonnie Tyler, 74 anni, è stata ricoverata in coma all'ospedale di Faro, in Portogallo, dopo essere stata operata d'urgenza ... msn.com La cantante Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo intervento d'urgenzaLa cantante britannica Bonnie Tyler, 74 anni, è stata posta in coma farmacologico in un ospedale di Faro, nel sud del Portogallo, dopo un intervento chirurgico d'urgenza. (ANSA) ... ansa.it Bonnie Tyler operata d'urgenza, ora è in coma indotto: ansia per la star di “Total Eclipse of The Heart” facebook