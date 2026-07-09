Bonnie Tyler la cantante dalla voce inconfondibile di Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero è morta all' età di 75 anni

Bonnie Tyler, la cantante dalla voce inconfondibile che ha segnato la storia del pop-rock con brani come Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero, è morta all’età di 75 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia e dal suo staff, che hanno annunciato il decesso avvenuto in un ospedale in Portogallo, dove l’artista era ricoverata per una malattia. «La famiglia e il team di Bonnie annunciano con profondo dolore la sua improvvisa scomparsa, avvenuta ieri sera in ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Rilasceremo a breve un ulteriore comunicato, ma per ora chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore », si legge nella nota diffusa nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Amica.it

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ADDIO A BONNIE TYLER: si spegne a 75 anni la voce di Total Eclipse of the Heart

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