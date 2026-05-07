Bonnie Tyler coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza

Bonnie Tyler è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale vicino a Faro, in Portogallo, dopo aver subito un intervento chirurgico all’intestino. La cantante è stata sottoposta a un intervento d’urgenza e attualmente si trova in coma farmacologico. Le sue condizioni vengono monitorate dai medici e non sono stati resi noti altri dettagli sulla situazione clinica.

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FARO – Bonnie Tyler è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nei pressi di Faro, in Portogallo, dove ha subito un delicato intervento chirurgico all’intestino. L’operazione, secondo quanto riferito dal quotidiano britannico The Guardian, sarebbe andata a buon fine. Successivamente i medici hanno deciso di indurre la cantante in coma farmacologico per agevolarne il recupero post-operatorio. A confermarlo è stato un portavoce dell’artista, che ha chiesto rispetto e privacy in questo momento particolarmente delicato. Nata in Galles con il nome di Gaynor Hopkin, Bonnie Tyler ha 74 anni ed è una delle voci più celebri del pop-rock internazionale grazie al suo timbro graffiante e inconfondibile.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Bonnie Tyler, coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza Notizie correlate Bonnie Tyler operata d’urgenza in Portogallo: cosa è successo alla cantante di 74 anniBonnie Tyler, la celebre cantante gallese conosciuta in tutto il mondo per la hit Total Eclipse of the Heart, è stata ricoverata d’urgenza in... Mircea Lucescu in gravissime condizioni: l’ex allenatore di Inter e Brescia in coma farmacologico dopo un infartoMilano, 5 aprile 2026 – Ore d’ansia per Mircea Lucescu, ex allenatore di Inter e Brescia ricoverato da venerdì scorso all'ospedale Universitario di... Contenuti di approfondimento Portogallo: la cantante Bonnie Tyler in coma indotto dopo un'operazione d'emergenza in AlgarveUna perforazione all'intestino ha costretto Bonnie Tyler a un intervento d'urgenza all'ospedale di Faro. La cantante, che vive in Algarve da diversi anni, è priva di conoscenza. it.euronews.com Bonnie Tyler in ospedale: operata d’urgenza all’intestino | Come sta la cantante galleseOperazione d'urgenza per la cantante Bonnie Tyler: lo staff rassicura sulle condizioni dell'artista. ilsussidiario.net