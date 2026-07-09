Bonnie Tyler, la cantante gallese nota per numerosi classici degli anni ’80, come Total Eclipse of the Heart, si è spenta all’età di 75 anni. Un messaggio sulla sua pagina Facebook recita: «La famiglia e lo staff di Bonnie sono profondamente addolorati nell’annunciare che Bonnie è venuta a mancare inaspettatamente la scorsa notte in un ospedale in Portogallo, a causa della malattia per la quale era in cura». A maggio, i medici l’avevano sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino presso un ospedale vicino a Faro, in Portogallo, dove risiedeva. Successivamente l’avevano indotta in coma farmacologico, nel tentativo di favorire la sua guarigione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Addio a Bonnie Tyler: l’iconica voce di “Total Eclipse of the Heart” si è spenta a 75 anni

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ADDIO A BONNIE TYLER: si spegne a 75 anni la voce di Total Eclipse of the Heart

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