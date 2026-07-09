Addio a Bonnie Tyler | l’iconica voce di Total Eclipse of the Heart si è spenta a 75 anni

Da metropolitanmagazine.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bonnie Tyler, cantante gallese nota per la canzone “Total Eclipse of the Heart”, è deceduta all’età di 75 anni.

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Bonnie Tyler, la cantante gallese nota per numerosi classici degli anni ’80, come Total Eclipse of the Heart, si è spenta all’età di 75 anni. Un messaggio sulla sua pagina Facebook recita: «La famiglia e lo staff di Bonnie sono profondamente addolorati nell’annunciare che Bonnie è venuta a mancare inaspettatamente la scorsa notte in un ospedale in Portogallo, a causa della malattia per la quale era in cura». A maggio, i medici l’avevano sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino presso un ospedale vicino a Faro, in Portogallo, dove risiedeva. Successivamente l’avevano indotta in coma farmacologico, nel tentativo di favorire la sua guarigione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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ADDIO A BONNIE TYLER: si spegne a 75 anni la voce di Total Eclipse of the Heart

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