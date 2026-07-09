Bonifiche Vadalà e le Prefetture in campo con i comitati
Le Prefetture e i comitati hanno partecipato a un incontro al Real Sito di Carditello per discutere delle azioni di bonifica nella Terra dei Fuochi. Sono stati analizzati i progetti già avviati e le prossime attività da realizzare. Non sono stati annunciati interventi specifici o tempistiche precise. L'incontro si è concentrato sulla pianificazione delle operazioni di bonifica e sulla collaborazione tra le istituzioni e i comitati locali.
Incontro al Real Sito di Carditello per discutere delle azioni messe in campo e su quelle che dovranno essere poste al centro della bonifica della Terra dei Fuochi. Un incontro voluto dal commissario per le bonifiche, Giuseppe Vadalà e dalle Prefetture. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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