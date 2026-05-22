Il commissario Vadalà ha annunciato che nel 2027 inizieranno le operazioni di bonifica delle discariche e dei siti contaminati. Prima, saranno definiti gli screening per stabilire le priorità. Questa mattina, il generale Vadalà si trova ad Acerra, dove arriverà Papa Leone XIV.

Generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica della discariche e dei siti contaminati, questa mattina ad Acerra arriverà Papa Leone XIV. Che significato ha questa visita? «Importantissimo, avrà un impatto eccezionale. Anche perché verrà proprio per incontrare la popolazione della Terra dei fuochi. Si tratta di un atto di conforto e di cura per chi ha sofferto e soffre a causa dell'inquinamento ambientale. Ma saprà anche dare coraggio e un'ulteriore spinta a chi lavora per poter andare avanti». Dopo anni e anni di abbandono, c'è da recuperare la fiducia dei cittadini. «Agire, non c’è altra via. Lavorare con impegno quotidiano come stiamo facendo e una visione che guardi ai prossimi cinque anni e anche oltre». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista al commissario Vadalà: «Nel 2027 partiremo con le bonifiche, con gli screening definiamo le priorità»

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