Qualiano al via la rimozione dei rifiuti nel campo rom grazie a sinergia comune e commissario Vadalà

A Qualiano è iniziata la rimozione dei rifiuti nel campo rom situato lungo la circumvallazione esterna. L’intervento si sta svolgendo grazie a una collaborazione tra le autorità locali e il commissario incaricato, con l’obiettivo di bonificare l’area. La procedura prevede la raccolta e lo smaltimento dei materiali accumulati nel sito. I lavori sono in corso e coinvolgono diverse squadre di operai specializzati.

In corso la bonifica del campo rom di Qualiano sulla circumvallazione esterna: questa mattina la ditta incaricata dalla struttura commissariale del generale Vadalà, commissario straordinario per la Terra dei Fuochi, alla presenza del sindaco Raffaele De Leonardis e della Polizia Municipale, ha avviato le operazioni di rimozione dei rifiuti all’esterno e all’interno dell’insediamento. Qualiano, al. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Qualiano, al via la rimozione dei rifiuti nel campo rom grazie a sinergia comune e commissario Vadalà Notizie correlate Rimozione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, ricognizione con il commissario Vadalà in PrefetturaLa Prefetta Volpe, nel sottolineare l’impegno che tutti gli attori coinvolti stanno mettendo in campo, ha condiviso con i sindaci e i commissari... Emergenza nel campo rom, Borrelli: "Muro di rifiuti. C'è anche l'amianto"Cumuli di rifiuti che si estendono per centinaia di metri, materiali plastici e tossici, odori nauseabondi. Una raccolta di contenuti Al via la rimozione della scala in ferro dalla Certosa di PadulaSono stati avviati i lavori per la rimozione della scala metallica installata sulla facciata della Certosa di San Lorenzo, a Padula, nel Salernitano, intervento atteso da tempo e sollecitato da ... ansa.it Al via la rimozione dei relitti. La gara per la Orenburg Gazprom, nave russa abbandonataComincia la rimozione dei relitti abbandonati nel Porto di Ravenna. Sarà rimosso infatti uno dei tre relitti russi ormeggiati da decenni nell’area del Canale Piomboni. Si tratta della nave Orenburg ... ilrestodelcarlino.it