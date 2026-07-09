Durante un comizio a Napoli, un rappresentante di un partito ha accusato i contestatori di essere alleati dei fascisti, definendo la loro presenza una provocazione inaccettabile. Ha detto che i contestatori sostengono figure politiche come Meloni e Vannacci al governo. Le affermazioni sono state pronunciate nel contesto di una contestazione durante l'evento. Nessuna ulteriore azione o reazione è stata riportata.

(Agenzia Vista) Napoli, 09 luglio 2026 "Siete alleati dei fascisti. È stata una vergogna, una provocazione inaccettabile. Voi siete alleati di chi vuole Meloni e Vannacci al Governo", lo ha detto Bonelli ai contestatori del comizio dei leader del campo largo a Napoli. Tra di loro associazioni di disoccupati e attivisti di Potere al Popolo. M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bonelli ai contestatori di Napoli: Provocazione inaccettabile, voi migliori alleati dei fascisti

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