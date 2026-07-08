Il campo largo a Napoli | Tocca a noi governare Potere al Popolo interrompe i comizi | Vergogna Bonelli | Così aiutate i fascisti – Il video

Durante un comizio a Napoli, il campo largo ha dichiarato che spetta a loro governare. Il partito Potere al Popolo ha interrotto il discorso con un cartello e slogan come «Vergogna». Successivamente, Bonelli ha accusato i presenti di favorire i fascisti. Sul palco di piazza del Gesù erano presenti anche Schlein del Pd e Conte del M5s. La scena è stata ripresa in un video diffuso sui social.

Sul palco di piazza del Gesù, a Napoli, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni posano insieme per la foto, la seconda, dopo quella al ristorante, che segna l’avvio simbolico della campagna elettorale in vista delle politiche del 2027, con l’obiettivo di sfidare il centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Ma quando la manifestazione pare avviata, da sotto il palco un gruppo di attivisti di Potere al Popolo (PaP) interrompe i comizi, gridando «Vergogna» e «buffoni». L’intervento di Conte dal palco, l’attacco di Bonelli. Il presidente del M5s prova a riportare la calma: «Noi non facciamo decreti per impedirci di parlare e di reprimere il dissenso, cercate di distinguere», mentre Fratoianni scende tra la folla. 🔗 Leggi su Open.online

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Esprimo la mia solidarietà ai leader e agli attivisti del campo largo, contestati durante la manifestazione di Napoli da esponenti di Potere al Popolo, che hanno tentato di impedirne il regolare svolgimento. La libertà di organizzare e svolgere una manifestazio x.com

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