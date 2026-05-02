Il Comicon 2026 di Napoli si avvicina con grande entusiasmo e si preannuncia come uno degli eventi più rilevanti degli ultimi anni. La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra artisti e professionisti del settore, che saranno presenti nelle varie aree dell’evento. La presenza di queste personalità rappresenta uno degli aspetti più attesi dai partecipanti, creando aspettative per incontri e sorprese durante le giornate della manifestazione.

Uno dei pezzi migliori che ci riserba il prossimo Comicon di Napoli è l’enorme quantità di ospiti che prenderanno parte( e fidatevi, saranno delle piacevoli sorprese). Dal 30 aprile al 3 maggio torna COMICON Napoli – International Pop Culture Festiva l – XXVI edizione alla Mostra d’Oltremare con oltre 480 ospiti italiani e internazionali, più di 650 eventi e 520 espositori per quattro giorni di Fumetto, Asian, Cinema e Serie TV, Videogame, Gioco, Musica, Young, LARP, Urban, PIzza Pop. Si parte con il Magister di COMICON: Leo Ortolani, creatore di Rat-Man e fumettista italiano tra i più eclettici, pluripremiato maestro di umorismo. A firmare il poster dell’edizione 2026 uno dei talenti più creativi e richiesti del cinema di animazione: l’illustratore e direttore artistico francese Aurélien Predal.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il Comicon 2026 di Napoli si prospetta uno dei migliori in assoluto (anche grazie ai suoi ospiti)

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Comicon 2026 a Napoli: programma, ospiti ed eventi da non perdere; COMICON Napoli 2026: il programma, i prezzi dei biglietti, come arrivare e cosa sapere; COMICON Card 2026; COMICON 2026: presentata al Madre la XXVI edizione. Grande successo anche per l’edizione zero di COMICON Extra.

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EAV e COMICON: NOI TI PORTIAMO IN TRENO ...TU SALTI LA FILA Dal 30 aprile al 3 maggio, alla Mostra d’Oltremare, chi è in possesso di un abbonamento EAV valido potrà saltare la fila agli ingressi del COMICON dedicati agli abbonati. Con EAV raggi - facebook.com facebook

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