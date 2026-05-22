Svelata la prima maglia del Milan 2026-27 | PUMA torna al passato che ricorda una stagione cara ad Allegri
PUMA e AC Milan hanno presentato ufficialmente la prima maglia per la stagione 2026-2027. La nuova divisa si ispira a un modello del passato, richiamando un'epoca particolarmente significativa per l’allenatore. La maglia presenta dettagli e colori che richiamano le versioni storiche della squadra, creando un collegamento tra passato e presente. La presentazione è avvenuta attraverso un evento dedicato, con immagini e teaser pubblicati sui canali ufficiali. La divisa sarà indossata nelle prossime partite ufficiali del club.
Il Milan ha ufficializzato la prima maglia per la stagione 2026-27: il kit è in vendita già a partire da oggi, mentre farà il suo debutto ufficiale domenica 24 maggio a San Siro, nella sfida decisiva contro il Cagliari per ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (ai rossoneri servono i tre punti). Dopo la scorsa stagione all'insegna dell'innovazione anche per i loghi, PUMA torna alla tradizione e riporta una maglia bellissima nella sua semplicità. Il nuovo kit rossonero ha le bande larghe nelle tradizionali strisce verticali e ricorda una maglia molto cara all'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri: stagione 2010-11 terminata con la vittoria del 18esimo Scudetto della storia del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
ANTICIPAZIONE MAGLIE MILAN 2026/27 : VI PIACCIONO
Sullo stesso argomento
Inter, svelata la nuova maglia 2026/27: un omaggio alla tradizione sartoriale e al mito del 1998di Francesco AlipertaInter, il nuovo Home Kit dei nerazzurri unisce eleganza classica e innovazione tecnologica, celebrando il legame indissolubile...
Seconda maglia Juve stagione 2026-27: sarà un vero e proprio tuffo nel passato! Le indiscrezioni sul nuovo kit – FOTOdi Redazione JuventusNews24Seconda maglia Juve stagione 2026-27, le ultime indiscrezioni svelano un affascinante ritorno alle origini con questo kit...
Svelata la prima maglia del Milan 2026-27: PUMA torna al passato che ricorda una stagione cara ad Allegri #milan #SempreMilan #puma. I dettagli nei commenti. facebook
#Milan, la nuova prima maglia 2026/27 sta arrivando: svelata la data d’uscita. x.com
Milan, oggi l'annuncio della nuova maglia home 2026/2027Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, il Milan ha annunciato che oggi, venerdì 22 maggio, verrà svelata la nuova prima maglia per la stagione 2026-2027. Come è successo spesso n ... msn.com
| La divisa casalinga del #MUFC per la stagione 2026/27 è stata svelata a Old Trafford reddit
Arsenal, svelata la maglia 2026/27: Tributo a due decenni di iconica eredità dei GunnersAttraverso i propri canali ufficiali, l'Arsenal ha svelato quella che sarà la maglia home che vestirà nella prossima stagione di Premier, anche se tutto il focus di squadra e club è ovviamente sulle u ... tuttomercatoweb.com