Svelata la prima maglia del Milan 2026-27 | PUMA torna al passato che ricorda una stagione cara ad Allegri

Da pianetamilan.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

PUMA e AC Milan hanno presentato ufficialmente la prima maglia per la stagione 2026-2027. La nuova divisa si ispira a un modello del passato, richiamando un'epoca particolarmente significativa per l’allenatore. La maglia presenta dettagli e colori che richiamano le versioni storiche della squadra, creando un collegamento tra passato e presente. La presentazione è avvenuta attraverso un evento dedicato, con immagini e teaser pubblicati sui canali ufficiali. La divisa sarà indossata nelle prossime partite ufficiali del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Milan ha ufficializzato la prima maglia per la stagione 2026-27: il kit è in vendita già a partire da oggi, mentre farà il suo debutto ufficiale domenica 24 maggio a San Siro, nella sfida decisiva contro il Cagliari per ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (ai rossoneri servono i tre punti). Dopo la scorsa stagione all'insegna dell'innovazione anche per i loghi, PUMA torna alla tradizione e riporta una maglia bellissima nella sua semplicità. Il nuovo kit rossonero ha le bande larghe nelle tradizionali strisce verticali e ricorda una maglia molto cara all'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri: stagione 2010-11 terminata con la vittoria del 18esimo Scudetto della storia del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

svelata la prima maglia del milan 2026 27 puma torna al passato che ricorda una stagione cara ad allegri
© Pianetamilan.it - Svelata la prima maglia del Milan 2026-27: PUMA torna al passato che ricorda una stagione cara ad Allegri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ANTICIPAZIONE MAGLIE MILAN 2026/27 : VI PIACCIONO

Video ANTICIPAZIONE MAGLIE MILAN 2026/27 : VI PIACCIONO?

Sullo stesso argomento

Inter, svelata la nuova maglia 2026/27: un omaggio alla tradizione sartoriale e al mito del 1998di Francesco AlipertaInter, il nuovo Home Kit dei nerazzurri unisce eleganza classica e innovazione tecnologica, celebrando il legame indissolubile...

Seconda maglia Juve stagione 2026-27: sarà un vero e proprio tuffo nel passato! Le indiscrezioni sul nuovo kit – FOTOdi Redazione JuventusNews24Seconda maglia Juve stagione 2026-27, le ultime indiscrezioni svelano un affascinante ritorno alle origini con questo kit...

svelata la prima magliaMilan, oggi l'annuncio della nuova maglia home 2026/2027Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, il Milan ha annunciato che oggi, venerdì 22 maggio, verrà svelata la nuova prima maglia per la stagione 2026-2027. Come è successo spesso n ... msn.com

Arsenal, svelata la maglia 2026/27: Tributo a due decenni di iconica eredità dei GunnersAttraverso i propri canali ufficiali, l'Arsenal ha svelato quella che sarà la maglia home che vestirà nella prossima stagione di Premier, anche se tutto il focus di squadra e club è ovviamente sulle u ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web