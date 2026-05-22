Svelata la prima maglia del Milan 2026-27 | PUMA torna al passato che ricorda una stagione cara ad Allegri

PUMA e AC Milan hanno presentato ufficialmente la prima maglia per la stagione 2026-2027. La nuova divisa si ispira a un modello del passato, richiamando un'epoca particolarmente significativa per l’allenatore. La maglia presenta dettagli e colori che richiamano le versioni storiche della squadra, creando un collegamento tra passato e presente. La presentazione è avvenuta attraverso un evento dedicato, con immagini e teaser pubblicati sui canali ufficiali. La divisa sarà indossata nelle prossime partite ufficiali del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui