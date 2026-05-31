L’amicizia che supera i 7 anni può durare per sempre lo psicologo | Legami duraturi come atto di resistenza emotiva
Una ricerca ha analizzato i rapporti di amicizia nel corso di sette anni, evidenziando che solo quelli in cui gli amici crescono insieme superano il tempo. Lo studio mostra come i legami duraturi siano il risultato di affrontare insieme trasformazioni e cambiamenti nel corso degli anni. I rapporti che resistono sono quelli in cui i due si adattano e si evolvono, mantenendo un legame forte nonostante le eventuali differenze o sfide.
Secondo una ricerca del sociologo Gerald Mollenhorst nel corso di 7 anni sopravvivono solo i rapporti in cui gli amici crescono insieme affrontando trasformazioni e cambiamenti. Dalle teorie diventate virali sui social al ruolo della fiducia, lo psicologo Antonio Catarinella spiega cosa rende davvero duraturo un legame. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La psicologia della vera amicizia: chi resterà quando le luci si spengono
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: A 17 anni pianifica una strage suprematista, lo psicologo Rizzi: “Certa politica sta alimentando i radicalismi”
La regola del 2-2-2 che fa durare la coppia, lo psicologo Merigo spiega come pianificare il romanticismoUn trend sui social suggerisce la regola del 2-2-2 come strategia per mantenere stabile una relazione.
Argomenti più discussi: Rufus, il mito del mostro di Loch Ness diventa un film d’animazione; CINEMA. L’eroina è una gallina; Oltre i confini nel segno di San Luigi Orione: la visita degli amici spagnoli rinnova il patto con Pontecurone.
Il cuore azzurro del Napoli Club Bolzano arriva al 5° Memorial Maradona C’è un amore che non conosce confini geografici, che supera le distanze e unisce persone diverse sotto gli stessi colori. È l’amore per il Napoli, ma soprattutto è la passione che anima l’ facebook
Per coloro che leggono in altre lingue: Quali romanzi amate che desiderate che i lettori di lingua inglese conoscessero? reddit