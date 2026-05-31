L’amicizia che supera i 7 anni può durare per sempre lo psicologo | Legami duraturi come atto di resistenza emotiva

Notizia in breve

Una ricerca ha analizzato i rapporti di amicizia nel corso di sette anni, evidenziando che solo quelli in cui gli amici crescono insieme superano il tempo. Lo studio mostra come i legami duraturi siano il risultato di affrontare insieme trasformazioni e cambiamenti nel corso degli anni. I rapporti che resistono sono quelli in cui i due si adattano e si evolvono, mantenendo un legame forte nonostante le eventuali differenze o sfide.