Bologna come Parigi in città i maxi-schermi per tifare il Marocco Ed è polemica

In città sono stati installati maxi-schermi per seguire la partita tra Francia e Marocco dei Mondiali di calcio, trasmessa questa sera negli Stati Uniti. La decisione ha suscitato polemiche tra i residenti, alcuni dei quali hanno espresso disappunto per l'uso degli spazi pubblici. La partita, che coinvolge due nazionali, ha anche implicazioni culturali che sono state al centro del dibattito locale. Nessuna misura restrittiva è stata comunicata dalle autorità in merito alla visione pubblica dell'evento.

Questa sera i Mondiali di calcio in corso negli Usa proporranno la sfida Francia-Marocco, una partita che va oltre il calcio, che ha risvolti culturali molto profondi, che nella serata potrebbero presentare il proprio conto. Parigi ha schierato per stanotte almeno 5mila agenti di polizia a tutela della città perché, qualunque sarà il risultato al termine della gara, il rischio di disordini da parte dei tifosi del Marocco è altissimo. Lo si è visto nelle precedenti gare, ma anche nei precedenti campionati, dal Belgio ai Paesi Bassi, passando per la Francia, la Germania e perfino l’Italia. L’attenzione, insomma, ovunque è altissima e a Bologna il Comune, per quanto si difenda sostenendo che l’iniziativa non è pubblica, non ha posto alcun limite per le proiezioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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