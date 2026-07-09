Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso (PUN) è salito a 0,154 euro per kilowattora il 9 luglio 2026. Rispetto alla giornata precedente, il valore è aumentato rispetto ai 0,153 euro per kWh. Il costo totale della bolletta della luce nel mercato libero si basa su questa quotazione. Il prezzo si mantiene in aumento rispetto ai giorni precedenti, con il valore attuale che si aggira intorno ai 153,73 euro per megawattora.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso (PUN) registra oggi, 9 Luglio 2026, un nuovo rialzo, attestandosi a 0,154 €kWh (153,73 €MWh). Il dato segna un aumento del 5% rispetto a ieri e si posiziona ben al di sopra delle medie delle ultime settimane: +15,7% rispetto alla media degli ultimi 7 giorni e +15% rispetto a quella degli ultimi 30 giorni. Il PUN non è ai massimi del mese, ma resta su livelli elevati, segnalando una fase di volatilità e tensione sui mercati energetici. Per chi ha scelto il mercato libero, il PUN rappresenta il prezzo base dell’energia, a cui vanno aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, tasse e oneri di sistema. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,154 €/kWh – 9 Luglio 2026

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