Oggi, 2 maggio 2026, il prezzo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso, indicato dal PUN, è salito a 0,100 euro per kilowattora, pari a circa 100,35 euro per megawattora. Si tratta di un aumento rispetto alle giornate precedenti, con un rialzo che interessa il mercato libero dell’energia. Il valore rappresenta un dato di riferimento per il costo dell’energia elettrica nel settore.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso (PUN) torna a salire: oggi, 2 Maggio 2026, il valore si attesta a 0,100 €kWh (100,35 €MWh). Si tratta di un aumento del 21,5% rispetto a ieri, quando il prezzo era di 0,083 €kWh. La media degli ultimi 7 giorni si ferma a 0,109 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è di 0,115 €kWh. Il prezzo odierno resta comunque inferiore rispetto alle medie settimanali e mensili, ma la risalita rispetto a ieri è netta. Data PUN (€kWh) 2 Maggio 2026 0,100 1 Maggio 2026 0,083 Media ultimi 7 giorni 0,109 Media ultimi 30 giorni 0,115 Cosa significa per le famiglie.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,100 €/kWh – 2 Maggio 2026

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