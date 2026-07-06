Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 6 Luglio 2026, un netto aumento, attestandosi a 0,144 €kWh (144,03 €MWh). Questo valore rappresenta un incremento del 45,9% rispetto a ieri e si posiziona ben al di sopra delle medie settimanali e mensili, confermando una fase di volatilità e tensione sui mercati energetici. Negli ultimi 7 giorni, il prezzo medio è stato di 0,133 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni si è fermata a 0,132 €kWh. L’attuale quotazione supera entrambe le medie, con una variazione positiva rispettivamente dell’8,3% e del 9,2%. Il massimo degli ultimi 30 giorni è stato di 0,163 €kWh, mentre il minimo si è attestato a 0,091 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in forte rialzo oggi a 0,144 €/kWh – 6 Luglio 2026

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