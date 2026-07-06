Bolletta luce | PUN in forte rialzo oggi a 0,144 € kWh – 6 Luglio 2026
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha registrato oggi un aumento significativo, raggiungendo 0,144 euro per kilowattora (144,03 euro per megawattora). Si tratta di un incremento rispetto alle precedenti quotazioni, con il PUN che si attesta a questa nuova cifra. La variazione si riferisce alla giornata del 6 luglio 2026.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 6 Luglio 2026, un netto aumento, attestandosi a 0,144 €kWh (144,03 €MWh). Questo valore rappresenta un incremento del 45,9% rispetto a ieri e si posiziona ben al di sopra delle medie settimanali e mensili, confermando una fase di volatilità e tensione sui mercati energetici. Negli ultimi 7 giorni, il prezzo medio è stato di 0,133 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni si è fermata a 0,132 €kWh. L’attuale quotazione supera entrambe le medie, con una variazione positiva rispettivamente dell’8,3% e del 9,2%. Il massimo degli ultimi 30 giorni è stato di 0,163 €kWh, mentre il minimo si è attestato a 0,091 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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