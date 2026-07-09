Boccereste il ragazzo che si è presentato sul baldacchino alla maturità? La domanda che mette in crisi la scuola
Un ragazzo ha partecipato all’esame di maturità presentandosi sopra un baldacchino, vestito da re con corona, scettro e accompagnato da amici. La scena ha suscitato reazioni contrastanti tra gli studenti e il personale scolastico. Prima di ascoltarlo, alcuni hanno espresso giudizi negativi. La scuola non ha ancora commentato ufficialmente l’accaduto. La presenza del ragazzo sopra il baldacchino ha attirato l’attenzione e generato discussioni sulla modalità di partecipazione all’esame.
Prima ancora di ascoltarlo, molti avevano già deciso. Arriva all’orale della Maturità vestito da re, seduto su un baldacchino, con la corona sul capo, lo scettro tra le mani e una corte di amici a trasportarlo. Avanza per strada come un sovrano diretto verso il proprio regno. Solo che il regno, questa volta, è una scuola. E ad attenderlo non ci sono sudditi, ambasciatori o dignitari, ma i componenti di una commissione d’Esame di Stato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Notizie e thread social correlati
Maturità: lo studente che si è presentato all’orale su un letto a baldacchino Cnddu, riflettere sul significato educativo dei riti di passaggioUno studente ha sostenuto l’esame di maturità orale stando su un letto a baldacchino.
La Juventus si interroga sul proprio futuro: una stagione deludente che mette a nudo la crisi d’identità del clubLa Juventus rischia di finire tra il quinto e il sesto posto in campionato, con una delle stagioni più deludenti degli ultimi anni.