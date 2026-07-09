Boccereste il ragazzo che si è presentato sul baldacchino alla maturità? La domanda che mette in crisi la scuola

Notizia in breve

Un ragazzo ha partecipato all’esame di maturità presentandosi sopra un baldacchino, vestito da re con corona, scettro e accompagnato da amici. La scena ha suscitato reazioni contrastanti tra gli studenti e il personale scolastico. Prima di ascoltarlo, alcuni hanno espresso giudizi negativi. La scuola non ha ancora commentato ufficialmente l’accaduto. La presenza del ragazzo sopra il baldacchino ha attirato l’attenzione e generato discussioni sulla modalità di partecipazione all’esame.