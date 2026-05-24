La Juventus rischia di finire tra il quinto e il sesto posto in campionato, con una delle stagioni più deludenti degli ultimi anni. La squadra si avvia a concludere il campionato a Torino, senza possibilità di qualificazione diretta alle competizioni europee. La crisi di risultati si riflette sui numeri in classifica, con poche vittorie e molte sconfitte nelle ultime partite. La situazione apre interrogativi sul futuro del club e sulla gestione tecnica.

La Juventus si avvia a concludere a Torino una delle stagioni più fallimentari della sua storia recente, rischiando di scivolare in una posizione di classifica compresa tra il quinto e il sesto posto qualora non si verifichino ribaltoni nelle ultime battute del torneo. Come sottolineato nell’analisi pubblicata da TuttoJuve.com, questo piazzamento rappresenterebbe uno dei punti più bassi toccati dal club bianconero nell’ultimo periodo, se si esclude il campionato contrassegnato dalle sanzioni della giustizia sportiva. Il verdetto del campo riflette le enormi difficoltà di una squadra che, oltre a mostrare evidenti limiti tecnici, è apparsa priva della forza d’animo necessaria per competere ai livelli che storicamente appartengono alla tradizione societaria. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus si interroga sul proprio futuro: una stagione deludente che mette a nudo la crisi d’identità del club

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