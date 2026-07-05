Uno studente ha sostenuto l’esame di maturità orale stando su un letto a baldacchino. Il caso ha attirato l’attenzione sui riti di passaggio legati alla fine della scuola superiore. Il coordinamento nazionale dei docenti delle discipline dei diritti umani ha diffuso un comunicato in merito, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle motivazioni dell’atto. La scelta dello studente ha suscitato discussioni sull’uso di simboli e pratiche legate ai momenti di transizione.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene in merito all’episodio che ha visto uno studente del Liceo “Farnesina” di Roma presentarsi all’esame orale di maturità trasportato su un letto a baldacchino, in una mise regale, accompagnato da amici e immortalato in un video poi divenuto virale sui social network. L’episodio, ampiamente rilanciato dagli organi di informazione, non richiede giudizi sommari né facili contrapposizioni tra generazioni. Esso rappresenta, piuttosto, un’occasione per interrogarsi su una trasformazione culturale che investe profondamente il mondo dell’educazione: la progressiva ridefinizione del rapporto tra esperienza, riconoscimento sociale e costruzione dell’identità. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Maturità: lo studente che si è presentato all’orale su un letto a baldacchino Cnddu, riflettere sul significato educativo dei riti di passaggio

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