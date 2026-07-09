Il concerto previsto per il 4 luglio sulla sponda del Lago Trasimeno è stato annullato, generando polemiche e discussioni sui social. Bobby Solo ha dichiarato di non essere scappato, spiegando le motivazioni che lo hanno portato a non salire sul palco alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago. La sua versione dei fatti è stata comunicata in seguito alle voci che lo davano come assente senza preavviso.

Il caso del concerto annullato sulle rive del Lago Trasimeno continua a far discutere. Dopo giorni di polemiche e ironie sui social, Bobby Solo ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, spiegando perché lo scorso 4 luglio ha scelto di non salire sul palco della Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Al centro della vicenda ci sono i chironomidi, i piccoli insetti acquatici che ogni estate popolano le rive del Trasimeno. Una presenza ben nota ai residenti, ma che, per il cantante, avrebbe reso quella sera impossibile portare a termine lo spettacolo. “Non sono scappato dal concerto”, ha chiarito l’artista in una nota stampa. “In quelle condizioni era semplicemente impossibile cantare”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bobby Solo: “Non sono scappato”, la verità sull’annullamento del concerto

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