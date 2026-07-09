I Carabinieri di Giugliano in Campania hanno arrestato una donna di 46 anni dopo averla sorpresa mentre tentava di disfarsi di droga lanciando una cassetta di sicurezza dal balcone. L’operazione rientra in un più ampio controllo straordinario nelle zone considerate a rischio. Durante il blitz, i militari hanno recuperato la cassetta e sequestrato sostanze stupefacenti trovate all’interno. La donna è stata accompagnata in caserma per le formalità di rito.

Giugliano in Campania, tenta di disfarsi della droga lanciando una cassetta di sicurezza dal balcone: arrestata una 46enne. Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania nelle aree sensibili del territorio. Durante una perquisizione effettuata a Varcaturo, in via Parchitiello, i militari hanno arrestato una 46enne incensurata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La cassetta di sicurezza lanciata dal balcone. Quando i Carabinieri hanno bussato alla porta dell’abitazione, la donna avrebbe tentato un’estrema mossa per sottrarre materiale compromettente ai controlli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bliz dei Carabinieri a Varcatura: cassetta di sicurezza dal balcone, arrestata

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