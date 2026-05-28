La polizia bussa alla sua porta | cerca di scappare dal balcone e viene arrestata
Una donna di 25 anni è stata arrestata ieri mattina dopo che la polizia è intervenuta presso la sua abitazione. La donna ha tentato di scappare dal balcone, ma è stata fermata e portata via. Le forze dell’ordine le hanno contestato resistenza a pubblico ufficiale, possesso di arma clandestina, munizionamento abusivo e droga. Durante l’intervento, sono stati trovati sostanze stupefacenti e armi illegali. La donna è stata portata in commissariato e sottoposta a processo.
Ieri mattina la polizia ha tratto in arresto una 25enne per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizionamento e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
QUALCUNO STA BUSSANDO ALLA NOSTRA FINESTRA , CHI SARA'
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