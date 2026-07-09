Tempo di lettura: 2 minuti Il blitz antidroga Sannio registra già un primo importante sviluppo. La Procura della Repubblica di Benevento ha infatti disposto l’immediata liberazione di Giuseppe De Rosa, 33 anni, e Liberato Ruggiero, 40 anni, originario di Moiano e residente a Telese Terme. Il provvedimento è stato adottato dal sostituto procuratore Maria Capitanio, che ha disposto la scarcerazione dei due indagati, assistiti dagli avvocati Vittorio Fucci e Antonio Leone. Diversa, almeno per il momento, la posizione di Antonia De Rosa, 39 anni, di Telese Terme, che resta sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz antidroga nel Sannio: due dei tre arrestati tornano in libertà

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