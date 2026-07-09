blitz antidroga a telese terme tre arresti

I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un blitz antidroga a Telese Terme, arrestando tre uomini. Durante l’operazione, sono state trovate e sequestrate sostanze stupefacenti, che hanno portato all’arresto dei tre. L’attività di controllo del territorio si è concentrata su un’area specifica, portando all’identificazione dei sospetti e al loro fermo. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito alle quantità o alle sostanze trovate.

L’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita ha portato all’arresto di tre uomini, ritenuti gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz, eseguito a Telese Terme, rappresenta l’esito di un’indagine mirata a contrastare il traffico di droga nell’area. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i militari hanno fermato un’auto sulla quale viaggiavano tre persone, due residenti a Telese Terme e una domiciliata nella cittadina termale ma residente a Moiano, dopo aver documentato una presunta cessione di cocaina a un acquirente. Il controllo è stato quindi esteso ai soggetti coinvolti e alle rispettive abitazioni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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